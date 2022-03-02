Европе предсказали историческую рецессию из-за санкций

Введенные Евросоюзом санкции против РФ и предпринятые российской стороной ответные меры повлекут за собой масштабные негативные последствия. В итоге все приведет к затяжной экономической рецессии.

Вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен спрогнозировал развитие ситуации в беседе с РИА «Новости».

«Эти санкции против России со стороны Европу ввергнут ее в историческую рецессию», — подчеркнул он.

Решение Германии об остановке сертификации «Северного потока — 2» аналитик воспринял негативно. Подобный шаг, заметил он, спровоцирует неконтролируемый скачок цен на энергоносители. И коснется такое как самих немцев, так и соседних с ними стран.

«Мои коллеги в Европе говорят мне, что цены уже выросли на 30%», — сказал Расмуссен, заметив, что возможен еще больший рост — в два или более раз.

США, обратил внимание вице-президент Евразийского центра, только обещают компенсировать Европе поставки природного газа из РФ. Но выполнить этого не смогут: поставки голубого топлива из других регионов нельзя сопоставить с российскими ни по объемам, ни по стоимости.

«Лидеры ЕС совершили огромную ошибку. Российский газ не будет замещен — это невозможно», — заявил Расмуссен.

Замена российского газа обойдется всем значительно дороже — возможно, в два-четыре раза.

В Евросоюзе уже признали, что антироссийские санкции негативно скажутся на сообществе и обойдутся экономике ЕС дорого.