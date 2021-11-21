Европе предсказали гибель полумиллиона жителей этой зимой из-за COVID-19
Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге: если не усилить антиковидные меры, зимой погибнут 500 тысяч европейцев
Приближение холодов обеспокоило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Если власти Евросоюза не ужесточат антикоронавирусные ограничения, то не помогут даже хорошие показатели вакцинации (64,9%). Резкий всплеск заболеваемости вызвало появление новых более заразных штаммов инфекции. Зимой могут умереть около 500 тысяч человек.
Об этом в интервью «Би-би-си» заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. При этом он назвал крайней мерой обязательную вакцинацию. По мнению специалиста, лучше начать по этому повод «законодательную и общественную» дискуссию.
«Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить», — заявил Клюге.
В последнее время некоторые европейские страны начали усиливать антикоронавирусные ограничения. Власти хотели подтолкнуть население к вакцинации для скорейшего формирования коллективного иммунитета.
На днях в ВОЗ назвал Европу новым эпицентром пандемии. По данным экспертов, в Евросоюзе стремительно увеличивается число заражений, госпитализаций и гибели людей. Одной вакцины недостаточно, нужно прервать цепочки передачи вируса.