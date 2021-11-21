Европе предсказали гибель полумиллиона жителей этой зимой из-за COVID-19

Приближение холодов обеспокоило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Если власти Евросоюза не ужесточат антикоронавирусные ограничения, то не помогут даже хорошие показатели вакцинации (64,9%). Резкий всплеск заболеваемости вызвало появление новых более заразных штаммов инфекции. Зимой могут умереть около 500 тысяч человек.

Об этом в интервью «Би-би-си» заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. При этом он назвал крайней мерой обязательную вакцинацию. По мнению специалиста, лучше начать по этому повод «законодательную и общественную» дискуссию.

«Перед тем как прибегать к обязательной вакцинации, нужно посмотреть на другие инструменты, например, на ковид-пропуска, которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить», — заявил Клюге.

В последнее время некоторые европейские страны начали усиливать антикоронавирусные ограничения. Власти хотели подтолкнуть население к вакцинации для скорейшего формирования коллективного иммунитета.

На днях в ВОЗ назвал Европу новым эпицентром пандемии. По данным экспертов, в Евросоюзе стремительно увеличивается число заражений, госпитализаций и гибели людей. Одной вакцины недостаточно, нужно прервать цепочки передачи вируса.