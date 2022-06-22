Европе предрекли новую волну беженцев из-за продовольственного кризиса

Странам Европы необходимо заняться укреплением внешних границ, чтобы остановить волну миграции, к которой может привести голод в нестабильных регионах из-за проблем с поставками украинского продовольствия. Как сообщил ТАСС, такой прогноз сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Никосом Дендиасом.

По словам Сийярто, количество беженцев, идущих в Европу через страны Западных Балкан, уже начало расти, поэтому Евросоюзу нужно усилить свои внешние границы.

«Снижение экспорта зерна грозит новой, более серьезной, чем когда-либо прежде, волной миграции», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Проблема с экспортом заблокированного на Украине зерна продолжается уже несколько месяцев. По предварительным оценкам, речь идет о 25 миллионах тонн пшеницы. На следующей неделе представители России, ООН и Украины проведут встречу в Турции для решения этого вопроса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада, обвиняя Россию в организации продовольственного кризиса, сами стали провокаторами. Она пояснила, что причин для повышения цен на зерно на мировом рынке большое количество и вины России в этом нет.