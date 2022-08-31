Европе предрекли ценовое ралли на газовом рынке осенью и зимой

Стоимость газа в Европе осенью и зимой может превысить четыре тысячи долларов за одну тысячу кубометров, предупредил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его мнению, сейчас на рынке в ЕС происходит самое настоящее ценовое ралли.

Ситуацию с ценами на газ в Европе Миллер озвучил на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

«Ценовое ралли на газовых торговых площадках, на газовых хабах. Цена газа регулярно превышает уровень три тысячи долларов за одну тысячу кубометров», — сказал он.

Миллер отметил, что в «Газпроме» уже сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. При сохранении имеющихся на рынке тенденций цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров, добавил глава компании.

Он также обратил внимание, что в последнее время на ценовой тренд оказывает влияние азиатский сезонный фактор борьбы за СПГ с рынком Европы.

По словам Миллера, к предстоящей зиме «Газпром» готовит рекордный оперативный запас газа. Задачу выполнили уже на 92%, сообщил RT.