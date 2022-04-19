Европе предрекли ценовой шок при отказе от российской нефти и газа

Генеральный директор АКРА Михаил Сухов считает, что в случае резкого отказа от российских углеводородов Европа испытает ценовой шок и переключится на поставки из США, Ирана, Катара или Норвегии, сообщило РИА «Новости».

Несмотря на заявления западных политиков, Россия по-прежнему остается их крупным поставщиком. В конце прошлого года именно она поставляла на энергетический рынок Европы 46% угля, 38% газа и 26% нефти от общего объема импорта. Полный и резкий отказ от поставок вызовет ценовой шок на внутреннем рынке Евросоюза, в худшем случае — дефицит топлива. Европейцам придется переориентироваться на импорт нефти и газа из альтернативных стран.

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При этом решение Запада по российским углеводородам не повлияет на цены. Они в любом случае будут высокими, но изменчивыми на протяжении еще одного-двух лет. С другой стороны, высокие цены на энергоресурсы имеют свои плюсы.

«Если цены на нефть и газ длительно будут сохраняться на высоком уровне, доля возобновляемой энергетики может расти в ЕС даже быстрее, чем росла бы в условиях отсутствия геополитического кризиса», — отметил Сухов.

Тем временем в Чехии готовятся к худшему сценарию в случае эмбарго на российские углеводороды. Там ожидают остановку промышленности, безработицу и голод.