Мир 01 марта 2023, 00:16 Европе предрекли трудные зимы из-за отсутствия поставок российского газа Замминистра энергетики США Турк: Европу ждут тяжелые зимы из-за отсутствия газа РФ РИА «Новости»

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Замминистра США Дэвид Турк заявил, что Европе повезло с нынешней теплой зимой на фоне трудностей с энергоснабжением. Но следующая зима будет для стран ЕС «еще труднее» из-за отсутствия российского газа, написало РИА «Новости».

Свое мнение Турк озвучил в ходе брифинга на площадке Госдепа. Так он ответил на просьбу журналистов дать прогноз по энергоснабжению Европы в предстоящие зимы.

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«На мой взгляд, мы сделали то, что должны были сделать, чтобы справиться с текущей зимой. В то же время нам повезло, а лучший вариант, как известно — это когда вы подготовлены и вам повезло. Но в ситуации с текущей зимой нам повезло», — сказал американский чиновник.

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Замглавы министерства высказал убеждение, что все последующие зимы для европейских стран станут тяжелыми из-за отсутствия дешевых российских энергоресурсов.

Ранее депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что на ограничения поставок российского газа остро реагируют Венгрия, Австрия и Словакия. А невозможность достижения единого мнения странами — членами Евросоюза могут сделать десятый пакет санкций против России последним.