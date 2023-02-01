Мир 01 февраля 2023, 04:02 Европе предрекли тяжелую следующую зиму Глава МЭА Бирол: следующая зима может быть для Европы тяжелой Unsplash

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Страны Европы могут столкнуться с серьезными проблемами следующей зимой, если они не начнут потреблять меньше природного газа. С таким предупреждением выступил директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. Цитату привел ТАСС.

«Если мы не найдем другие источники газа из разных стран, есть только один путь — экономить газ. Уровень потребления газа должен снижаться. Если не снизить потребление газа, то следующую зиму будет крайне трудно пережить», — заявил Бирол.

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О ситуации в Европе он заговорил во время выступления на семинаре вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. По словам Бирола, погода нынешней зимой оказалась довольно мягкой, с чем европейцам повезло. Также повлиял российский газ, который последние месяцы продолжал поступать. В 2023 году поставок может не быть, что вызывает беспокойство.

«Скорее всего, Китай вернется в качестве крупного импортера СПГ. Кроме того, количество новых мощностей СПГ, которые появятся на рынках в 2023 году, будет одним из самых низких в новейшей истории», — отметил директор агентства.

Он призвал наращивать мощности для возобновляемых источников энергии.