Мир 01 января 2023, 21:42 Европе предрекли суровую зиму без российского газа Глава МВФ Георгиева предрекла Европе рецессию в 2023 году из-за событий на Украине РИА «Новости»

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Страны Евросоюза, которые стремятся отказаться от российского газа, столкнутся в этом году с «суровой зимой». Такое мнение в интервью телеканалу CBS высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее», — отметила Георгиева.

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Директор также подчеркнула, что события на Украине скажутся на положении дел в Евросоюзе. По ее мнению, более половины стран в следующем году скатится в рецессию.

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Георгиева также выразила мнение, что Европа обязательно достигнет независимости от российских энергоресурсов.

МВФ признал, что Россия успешнее противостоит экономическим санкциям, чем ожидалось ранее. Экономические показатели не такие пессимистичные, как рассчитывали на Западе, отметили в Международном валютном фонде. Россияне не стали меньше тратить, и это заметно по предновогодним покупкам.