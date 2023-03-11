Мир 11 марта 2023, 22:51 Европе предрекли страшное будущее в случае ссоры с Китаем Депутат ЕП Уоллес: Европу ждет страшное будущее, если НАТО и США поссорят ее с Китаем Pixabay

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США и НАТО пытаются вбить клин между Евросоюзом и Китаем, и если им удастся их рассорить, Европу ждет страшное будущее. Такое мнение в своем Twitter высказал депутат Европарламента Мик Уоллес.

В последнее время НАТО и США давят на Евросоюз, убеждая его, что Китай представляет угрозу безопасности, при том что азиатская страна за 40 лет «ни на кого не сбрасывала бомбу».

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«Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой, и если мы пойдем по этой дорожке — боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех», — написал европарламентарий.

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Давление на Китай усилилось за последние месяцы, США угрожают КНР санкциями в случае поставок оружия России. Американская разведка «донесла», что Китай начал оказывать РФ активную поддержку «в контексте» СВО. При этом о какой именно помощи идет речь, там не уточнили.

Китай выразил надежду, что Европа извлечет урок из украинского кризиса и сумеет обрести самостоятельность после завершения конфликта. По мнению китайской стороны, кризиса можно было бы избежать, если бы не катастрофические противоречия по управлению безопасностью в Европе.