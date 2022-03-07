Европе предрекли сокращение урожая без российских азотных удобрений

Без российских азотных удобрений Европе грозит сокращение урожая, сообщили в одним из материалов французского информационного ресурса о сельском хозяйстве Pleinchamp. В статье напомнили, что на Россию приходится почти 25% азотных удобрений, импортируемых в Европу, а также РФ — ведущий поставщик природного газа и аммиака. Эти два компонента необходимы для производства таких удобрений.

В издании отметили, что перспектива долгосрочного роста цен на удобрения и опасения по поводу их доступности могут повлиять, в частности, на урожай во Франции уже в 2022 году. Из-за дефицита поставок цены на сельскохозяйственное сырье растут. Дефицит удобрений может привести к серьезным изменениям в выборе культур для посева.

Ранее Минпромторг РФ рекомендовал отечественным производителям остановить экспорт удобрений до стабилизации рыночной ситуации. Иностранные партнеры не получат законтрактованные удобрения из-за санкций, которые коснулись иностранных логистических операторов. Поставки рекомендуется заморозить до возобновления «ритмичной работы» перевозчиков и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок удобрений из России в полном объеме.

Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на объявление президента РФ Владимира Путина о спецоперации на Украине. Ее цели — демилитаризация и денацификация страны.