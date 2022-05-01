Европе предрекли сложный период из-за отсутствия альтернатив газу из России

Для Европы почти при любом сценарии ближайшие полтора года станут сложным периодом, сообщила газета Washington Post. Дело в том, что у региона нет достаточного количества альтернатив на случай, если Россия прекратит поставки газа.

«Почти при любом сценарии следующие 18 месяцев станут мучительным временем для Европы», — указано в материале.

Как отметили авторы статьи, «последствия высоких цен распространяются по всему миру», а руководства стран «пытаются обеспечивать электроэнергией свои заводы, отапливать свои дома и поддерживать работу своих электростанций».

В ближайшем будущем, как отмечено в материале, «не существует достаточного количества альтернатив, чтобы избежать серьезных экономических проблем предстоящей зимой» в том случае, если РФ остановит поставки природного газа.

По мнению эксперта в области энергетической безопасности из базирующегося в Вашингтоне Центра стратегических и международных исследований Эдварда Чоу, «разыгрывается очень опасная игра». Он отметил, что не знает, чем это должно закончиться.

«Ощущение, что это закончится очень плохо как для Западной Европы, так и для России», — предположил Чоу.

Решение России перестать поставлять газ в ряд европейских стран было правильным, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такие меры, по его словам, необходимо принимать в отношении недружественных государств.