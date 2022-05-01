Европе предрекли сложные 18 месяцев в случае отказа от российского газа

Отказ стран Европы от российского газа приведет к самым тяжелым 18 месяцам для их жителей. Найти достаточное количество поставщиков пока не удалось. Переход на зеленую энергетику идет очень медленно, поэтому предстоящей зимой в странах ЕС начнутся серьезные проблемы. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post с комментариями экспертов энергорынка.

Авторы материала отметили, что в вопросе альтернативных поставок энергоносителей Евросоюз превратился в «лоскутное одеяло». Италия готова вести закупки газа у Алжира, Болгария обсуждает единый проект с Грецией, Польша готовится к расширению терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии.

По оценке специалиста по энергетической безопасности Центра стратегических и международных исследований Эдварда Чоу, разрушение действующих рыночных связей не приведет ни к чему хорошему.

«Природного газа не так много. Никто не сможет быстро производить больше сжиженного природного газа, какие бы фантазии ни были у властей», — заявил он.

В самом сложном положении оказалась Германия. На поставки из России приходится более трети всего потребляемого газа. При этом в стране не существует инфраструктуры для приема СПГ. Альтернативных источников энергии тоже нет. После аварии на японской атомной станции «Фукусима» Германия отказалась от этого вида энергии.

По оценке министра экономики страны Роберта Хабека, Германию ждет рецессия в случае отказа от российского газа. Он пояснил, что главное — обеспечить газом население. В результате предприятия останутся без энергии, а люди — без работы.

Поставки газа из США окажутся намного дороже. За каждую тысячу кубометров энергоносителя придется доплатить по 1,5 доллара, или 30% от общей стоимости. При этом путь танкера из США в Европу и обратно занимает 24 дня.

Ситуацию осложняет отказ инвесторов вкладывать средства в разработку новых месторождений. Время от разработки скважины до начала добычи занимает до четырех лет. Но Европа хоть и медленно, но хочет перейти на возобновляемые источники энергии.

По мнению председателя консалтинговой и консультационной фирмы по политическим рискам Eurasia Group Клиффа Купчана, сейчас этот процесс пойдет намного быстрее. Но здесь свои проблемы в выстраивании цепочек поставок и цены на энергию от возобновляемых источников выше, чем от классических.

Вице-президент по Европе компании LevelTen Energy Флемминг Соренсон привел в пример Испанию, которая намеревалась создавать более 70 гигаватт солнечной энергии. Но реализация проекта оказалась слишком затяжной. На сегодняшний день одобрение получило только 20% установок.

Ослабить давление на европейские страны поможет только замедление мировой экономики. По оценке Международного валютного фонда, мировой рост в этом году составит только 3,6%. Это мало, недостаточно для выхода Европы из ситуации.