Европейские склады, в которых хранятся запасы природного газа, никогда еще зимой не были такими пустыми, сообщило агентство Bloomberg. Авторы статьи предрекли Европе серьезный дефицит газа в наступившем году.

Европа, как указано в статье, борется с ограничением предложения, из-за которого контрольные цены на газ выросли более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Это произошло через четыре месяца после того, как старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепартаменте США Амос Хохштейн заявил, что Европа не предпринимает достаточных шагов для подготовки к холодному сезону.

«Энергетический кризис ударил по блоку, когда вопросы безопасности энергоснабжения не входили в меню директивных органов ЕС», — привело агентство слова главы отдела энергетики и климата консалтинговой компании FleishmanHillard EU Максимо Мичинилли. Энергетический кризис, как ожидает Мичинилли, сохранит нестабильность цен, а также вызовет усиление политической напряженности между регулирующими органами в Брюсселе и лидерами стран-участниц блока.

Несмотря на то, что сейчас ситуация резко обострилась, на ее создание уходили годы, отмечено в материале. Европа находится в самом разгаре энергетического перехода, закрывая угольные электростанции и увеличивая свою зависимость от возобновляемых источников энергии.

Как считают авторы материала, «усиление влияния Москвы на своих соседей стало очевидным в конце прошлой зимы», которая истощила запасы газа в Европе. Летом, как написано в статье, российский «Газпром» якобы начал ограничивать потоки на континент.

В то же время страны от Японии до Китая, готовясь к зиме, наращивали импорт сжиженного природного газа (СПГ). Все это заставило Европу пытаться восполнить свои запасы в теплые месяцы.

При этом, как указано в материале, европейские лидеры не тревожились. В Июле Еврокомиссия представила пакет мер по отказу от ископаемого топлива в попытке предотвратить наихудшие последствия изменения климата. Однако политики не осознали ряд потенциальных ловушек, которые лежали в ближайшем будущем на пути к декарбонизации, отметила авторы материала.

Добыча природного газа в Европе снижалась в течение многих лет, говорится в статье. Это, как указано, сделало ее более зависимой от импорта. Теперь, по мнению авторов материала, «Россия готова еще больше укрепить свои позиции в качестве главного поставщика» газа в ЕС.

Говоря о «Северном потоке —2» авторы материала заметили, что проект неоднократно откладывался из-за санкций США, а этой осенью, когда к власти в Германии пришло новое правительство, регулирующий орган страны приостановил окончательное утверждение.

Такой шаг еще больше взволновал европейские энергетические рынки.

Недавнее увеличение импорта СПГ из Соединенных Штатов принесло некоторое облегчение, но, как указано в статье, в лучшем случае это временное явление.

Франции нужно приостановить работу нескольких своих реакторов, что сократит ядерные мощности на 30% в начале января, «в то время как Германия продвигается вперед с планами по закрытию всех своих атомных станций». Поскольку впереди еще два месяца зимы, есть опасения, что в Европе может закончиться бензин, заключили авторы статьи.

Глава INES, ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода Себастьян Блешке отметил, что хранилища в Европе заполнены, в среднем, только на 56%. Он предупредил, что в случае маловероятного прекращения роста российского экспорта, запасы уже к концу марта могут сократиться до 15%.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе продолжает расти второй день подряд. Цена контракта на поставку голубого топлива в феврале с нидерландского хаба TTF накануне утром выросла до 1104,2 доллара за кубометр, но в ходе торгов она снизилась до одной тысячи долларов.