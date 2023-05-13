Мир 13 мая 2023, 23:04 Европе предрекли рост цен на газ из-за жаркого лета Финаналитик Кауфман: цены на газ в Европе вырастут из-за погодных условий Unsplash

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Цены на газ в Европе могут достичь диапазона в 600-800 долларов за тысячу кубометров. Такая ситуация сложится из-за резкой жары или раннего похолодания, рассказал в интервью РИА «Новости» аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

«Стоимость газа в начале отопительного сезона будет зависеть от погодных условий. В случае жаркой погоды летом и раннего начала отопительного сезона вероятно будет наблюдаться возврат цен в диапазон 600-800 долларов за тысячу кубометров», — сказал он.

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По словам эксперта, в случае отсутствия аномалий в погоде или форс-мажорных ситуаций, то цены на газ будут варьироваться в районе 200-300 долларов за тысячу кубометров.

Кауфман отметил, что сейчас поставки СПГ достаточно высоки, а спроса со стороны Китая так и не наблюдается. Благодаря этому у Европы есть возможность уже сейчас начать готовиться к грядущему отопительному сезону.

Британский журнал The Economist ранее заявил, что прошедшей зимой около 68 тысяч европейцев скончались из-за экономии электроэнергии или невозможности платить за электричество.