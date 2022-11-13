Мир 13 ноября 2022, 03:39 Европе предрекли промышленный кризис при запрете на поставки российского металла Экономист Хазанов: запрет на цветные металлы из России может привести к кризису в Европе

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Запрет на поставки меди и никеля из России на Лондонскую биржу металлов (LME) может вызвать кризис в европейской промышленности. Такими прогнозами с РИА «Новости» поделился независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

Ранее Лондонская биржа металлов заявила о решении не вводить запрет на поставки металлов из России. Хазанов отметил, что эмбарго на это сразу бы спровоцировало нехватку никеля и меди на европейском рынке.

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«Это повлияло бы на остановку многих заводов в Европе, начиная от металлургических и кабельных и заканчивая двигателестроительными и автомобильными», — объяснил эксперт.

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Крупные европейские производители меди (Aurubis и Boliden) не смогут заменить нехватку из-за высокой стоимости электричества и газа.

«А с никелем было бы еще хуже, ведь в Европе очень мало предприятий по его выпуску», — подытожил Хазанов.

Накануне стало известно, что Лондонская биржа металлов решила не вводить запрет на поставки из России. Как сказано в заявлении LME, компании сами выбирают, работать с российским металлом или нет.