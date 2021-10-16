Европе предрекли повторение газового кризиса

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что в Европе может повториться энергетический кризис. Политик отметил готовность России вести диалог с европейскими партнерами, сообщил телеканал «Россия 1».

Зампред правительства Александр Новак рассказал, что ситуация с газовым кризисом, которая происходит этой осенью, в будущем может повториться. При этом он заявил, что российские власти готовы работать с западными коллегами.

Александр Новак заявил, что в газовых хранилищах Европы не хватает около 25 миллиардов кубометров газа. Ситуацию нужно исправлять, но руководство европейских стран не склонно к признанию собственных ошибок. Новак добавил, что Россия готова увеличить поставки голубого топлива в Европу, но соответствующих заявок пока нет.

Зампред подчеркнул, что рекордное потребление газа в 2021 году отметили и в России. Политик связал это с холодной зимой и маловодностью водоемов страны — гидроэлектростанции выработали меньше энергии.

Также Александр Новак выразил удивление тем, что власти Украины вместо заключения договора с Россией закупают газ из транзита. Такая операция делает топливо дороже на 20-30%.