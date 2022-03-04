Европе предрекли отставание от Китая из-за антироссийских санкций

Санкции против России, введенные на фоне спецоперации, привели к негативным последствиям для Европы, считает сербский политолог Душан Пророкович. Европейские страны, по его мнению, не смогут выдержать конкуренцию с Китаем.

Сербия находится в более выгодном положении, отметил Пророкович в беседе с газетой «Известия». Он объяснил это тем, что страна получает газ из России напрямую, поскольку у нее есть контракт с «Газпромом».

Европу же, по его мнению, ждет катастрофическое положение. И заключаться оно будет не только в трудностях с полноценным отоплением домов жителей. Политолог отметил, что негативные последствия коснутся также и вопросов малого бизнеса, промышленности, а также того, как в целом страны Европы поведут себя в глобальных вопросах.

«Как Европа будет конкурировать с Китаем и Японией?» — задался вопросом Пророкович.

Он объяснил, что стоимость голубого топлива только за один год выросла в 10 раз.

В Германии уже выступили против полного эмбарго на российские энергоносители в Европе. Глава Министерства экономики ФРГ вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что немецкая экономика уже ощущает на себе последствия антироссийских санкций.