Европе предрекли остановку производства в случае отказа от российского газа

Если Евросоюз откажется от закупки российских энергоносителей, то европейские газовые хранилища заполнятся в нужном объеме к зиме только в случае остановки промышленности. Об этом сообщила немецкая газета Der Spiegel.

Автор материала подчеркивает, что заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об имеющемся плане на случай введения эмбарго на российские энергоносители, мало успокаивают население.

К ноябрю страны Евросоюза должны закачать в газовые хранилища 80% топлива, чтобы обойтись зимой без российских поставок. Однако в этом случае придется остановить химические, металлургические или цементные заводы, чтобы к 1 августа достигнуть показателя заполненности хранилищ на 63%.

Источник уточняет, что поставки газа из России невозможно заместить энергоносителями из Алжира, Норвегии или Азербайджана, как и увеличением экспорта сжиженного природного газа.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в шестом пакете санкций Евросоюза заложен отказ от российских газа и нефти, а также отключение некоторых отечественных банков от SWIFT.