Европа столкнется с кровавыми уличными боями из-за последствий ситуации на Украине, считает бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

По словам Кивы, вооруженные члены организованных преступных группировок с Украины под видом беженцев попали в Евросоюз. Ситуацию усугубила бесконтрольная раздача украинцам оружия, которая была проведена Киевом, добавил Кива.

«Впереди кровавые войны за контроль на улице. Албанцы, турки и сирийцы получили новых конкурентов», — написал бывший депутат Рады. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Кивы, страны Евросоюза ожидает разгул наркоторговли, проституции, а также продажи оружия. Все это произойдет, по его мнению, из-за попавших в Европу членов украинских преступных групп.

Принимающие украинских беженцев страны уже захлебываются из-за потока людей. Их не успевают ни расселять, ни трудоустраивать. Все больше происходит конфликтных ситуаций. В Польше общественные организации боятся голода и армии бездомных, а в Великобритании приезжих все чаще выставляют на улицу. В Латвии также все больше убеждаются в невозможности справиться с трудностями из-за беженцев.