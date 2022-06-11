Европе предрекли коллапс в случае отказа от ископаемых энергоресурсов

Экономическое развитие Европы в случае отказа от ископаемого топлива откатится на 30 лет. С эти мнением на странице в Twitter выступил член Европейского парламента Мислав Колакушич.

«Европейцы не смогут позволить себе автомобили, поэтому пересядут на велосипеды», — написал он.

Политик считает, что нынешняя энергетическая зеленая повестка ведет континент к экономическому коллапсу и стагнации.

«Без ископаемого топлива мы больше не будем конкурентоспособны. Вся современная цивилизация создана благодаря ископаемому топливу», — добавил Колакушич.

Обозреватель американского таблоида The New York Times Клиффорд Краусс предупредил, что эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти ударит по всей мировой экономике.

Политолог Дмитрий Абзалов также выразил уверенность, что отказ от российского газа закончится плохо для Евросоюза.