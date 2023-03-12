Мир 12 марта 2023, 03:31 Европе предрекли катастрофу в случае вмешательства США в украинские планы на Крым Asia Times: помощь США в наступлении Украины на Крым обернется для Европы катастрофой РИА «Новости»

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Вмешательство США в планы Киева по наступлению на Крым могут привести Европу к катастрофе, считает обозреватель Стивен Брайен. Материал разместили в издании Asia Times. Весеннее контрнаступление Украины, скорее всего, спланировано в Пентагоне.

Вашингтон поставляет на Украину большое количество вооружения, а Киев часто угрожает «захватить Крым», обратил внимание обозреватель.

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«Сколько еще американских кораблей находится в океане сейчас или прибывает в другие порты, пока неизвестно. Но известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнется украинское наступление», — отметил Брайен.

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Не исключено, что США предоставят Украине авиацию для операции на полуострове. Американские самолеты замаскируют под украинские, но пилотировать их будут военные НАТО и США. Если Соединенные Штаты попытаются осуществить эту тайную операцию, Европу ждет катастрофа, подчеркнул обозреватель.

В Крыму пообещали устроить«горячий сезон». Украина пообещала объяснить, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом.