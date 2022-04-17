Европе предрекли хаос из-за антироссийской политики

США проводят агрессивную антироссийскую политику, которая приведет Европу к хаосу. Причем действия американских властей не способствуют разрешению конфликта на Украине. Об этом написало китайское издание Global Times.

По словам авторов материала, США используют украинский кризис в качестве искусной рекламы НАТО.

«При этом коллективная безопасность участников альянса полностью основана на противостоянии России. Такая политика приведет к чувству коллективной незащищенности и еще больше подтолкнет европейский континент к хаосу», — отметило издание.

Как подчеркнули китайские журналисты, причиной конфликта на Украине отчасти стало расширение Североатлантического альянса на восток. Также кризис вызвала агрессивная политика, основанная на противостоянии России.

Такой настрой, заявили в статье, только усиливает чувство уязвимости и планомерно разобщает страны Европы. Достижение мира и порядка возможно лишь после признания украинского нейтралитета и прекращения нападок на российскую сторону. Следующим шагом должен стать роспуск НАТО, заключили авторы публикации.