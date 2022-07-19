Европе предрекли хаос и «энергетический шторм». Виной всему природа

Аномально жаркая погода помешает странам Европы подготовить необходимые запасы газа к зимнему периоду, поэтому их ждет энергетический хаос. Таким неутешительным прогнозом поделился Bloomberg.

В компании Maxar сообщили, что температура воздуха во Франции и Великобритании на текущей неделе поднимется до рекордного уровня. Это повлечет спрос на охлаждение и, соответственно, спровоцирует очередное повышение цены на сжиженный газ.

В настоящее время заполненность газовых хранилищ в Европе в преддверии зимнего периода находится на низком уровне по сравнению с периодами прошлых лет. Жара, по мнению авторов издания, помешает восполнить их до нужного уровня.

«Мы предполагаем, что Европа столкнется с хаосом гораздо раньше, чем это предполагалась изначально», — заявили авторы материала.

Ранее немецкий журналист Эрик Бонзе сообщил, что Европу ждет глобальный кризис из-за подготавливаемого седьмого пакета антироссийских санкций.