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    19 июля 2022, 08:51

    Европе предрекли глобальный кризис из-за антироссийских санкций

    Журналист Бонзе предрек Европе глобальный кризис из-за провальной политики и санкций

    Максим Зинкин

    Крупный кризис грозит в ближайшее время странам Европы из-за наложенных антироссийских санкций и провальной внутренней политики. Об этом в материале для издания Telepolis написал немецкий журналист Эрик Бонзе.

    По его словам, экономическая ситуация на континенте перегрелась еще до начала спецоперации РФ на Украине.

    «Побочные эффекты и риски санкций оказались проигнорированы, что привело к росту цен и колебанию рынков», — объяснил журналист.

    Бонзе уверен, что в ближайшее время Евросоюз ждет глобальный кризис, который затронет не только энергетическую отрасль, но и валютную. Журналист заявил, что первым откликом предстоящего кризиса стала отставка Марио Драги с поста премьер-министра Италии.

    «Тем не менее, никаких шагов в смягчении ситуации нет, Европа уже готовит седьмой пакет антироссийских санкций. Когда дело дойдет до газа — вопрос времени», — заключил Бонзе.

    Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый пакет антироссийских санкций не содержит ограничения на поставки энергоносителей.