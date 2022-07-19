Европе предрекли глобальный кризис из-за антироссийских санкций

Крупный кризис грозит в ближайшее время странам Европы из-за наложенных антироссийских санкций и провальной внутренней политики. Об этом в материале для издания Telepolis написал немецкий журналист Эрик Бонзе.

По его словам, экономическая ситуация на континенте перегрелась еще до начала спецоперации РФ на Украине.

«Побочные эффекты и риски санкций оказались проигнорированы, что привело к росту цен и колебанию рынков», — объяснил журналист.

Бонзе уверен, что в ближайшее время Евросоюз ждет глобальный кризис, который затронет не только энергетическую отрасль, но и валютную. Журналист заявил, что первым откликом предстоящего кризиса стала отставка Марио Драги с поста премьер-министра Италии.

«Тем не менее, никаких шагов в смягчении ситуации нет, Европа уже готовит седьмой пакет антироссийских санкций. Когда дело дойдет до газа — вопрос времени», — заключил Бонзе.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый пакет антироссийских санкций не содержит ограничения на поставки энергоносителей.