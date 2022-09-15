Европе предрекли «битву» за российскую нефть | 360°

Мир 15 сентября 2022, 05:58 Поделиться Telegram

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Viber Европе предрекли «битву» за российскую нефть The National Interest: в Европе начнется битва за нефть из РФ после введения потолка цен Pxhere.com

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В случае введения потолка цен на энергоносители из России, западные страны ожидают значительные экономические издержки. Кроме того, в Евросоюзе начинается «битва за российскую нефть». Об этом написал журналист Блейз Малли в своей статье для The National Interest.

В своем материале Малли указал, что в случае решения президента России Владимира Путина об отказе от экспорта поддержавшим потолок цен странам, то цена на сырье на рынке вновь взлетит и станет «головной болью» для Европы и Соединенных Штатов.

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Поскольку из-за обилия заинтересованных сторон вопрос ограничения цен тяжело осуществить на практике, то битва за российскую нефть только начинается, отметил автор статьи, как уточнили «Известия». Кроме того, западные страны ожидают экономические проблемы, если страны «Большой семерки», Россия и ОПЕК не захотят уступать.

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План стран — участниц G7 о потолке цен на нефть из России требует дальнейшей проработки, считает Малли. По его словам, на сегодня в нем даже не установлен ценовой предел, а Россия на такие условия может не согласиться.

Европа не должна думать, что энергетический кризис начался в 2022 году, считает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. То, с чем предстоит столкнуться предстоящей зимой, по мнению политика, началось в 2021-м.

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