Мир 23 мая 2023, 19:21 Европе предложили не ждать зимы для переговоров с поставщиками энергоносителей Министр энергетики Катара Шарида аль-Кааби назвал спасением ЕС от кризиса теплую зиму РИА «Новости»

Читать 360tv в

Теплая зима стала спасением Европы от угрозы энергетического кризиса в прошлом году. Но в предстоящий отопительный сезон ситуация может измениться в худшую сторону. С таким заявлением выступил генеральный директор компании Qatar Energy и государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби. Его выступление на своей странице в Twitter транслировало агентство Bloomberg.

Гендиректор Qatar Energy подчеркнул, что заявленный энергетический переход хорош только на словах и достичь его в ближайшей перспективе невозможно. До некоторых стран это осознание уже начало доходить.

Реклама

«Единственное, что спасло человечество и Европу в этом году, — теплая зима», — заявил Шарида аль-Кааби.

Он добавил, что сейчас во всем мире наблюдается замедление темпов экономического развития. Если эта ситуация продолжится, то ухудшение ситуации в энергосекторе не заставит себя ждать.

С мнением члена кабмина Катара согласился саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Салман, который подчеркнул, что нехватка инвестиций в нефтегазовый сектор погрузит мир в серьезный энергетический кризис, которого еще не было. Он призвал европейцев перестать демонизировать нефтегазовые компании, а начать переговоры в поисках разумного решения.

Еврокомиссия выступила с новой реформой энергетического рынка ЕС и расширения доли возобновляемых источников энергии для постепенного отказа от газа и защиты потребителей от скачков цен. При этом авторы отметили, что в таких условиях ближайшие два года станут самыми сложными, поэтому необходимо найти баланс в спросе и предложении энергии на мировом рынке.

Европейский союз не смог нарастить производство электроэнергии при помощи ветряных станций, чтобы покрыть дефицит, образовавшийся после отказа от российского газа. По оценке экспертов рынка, при действующих темпах реализации программы к концу десятилетия пять европейских стран смогут вырабатывать только 75% от поставляемой ранее энергии.