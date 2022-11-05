Европе пообещали новый Афганистан в лице Украины из-за отношения к России | 360°

Мир 05 ноября 2022, 16:57 Европе пообещали новый Афганистан в лице Украины из-за отношения к России Американский экономист Сакс счел ошибочной позицию Европы по отношению к России РИА "Новости"

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Европа ошибается, занимая безальтернативно недружественную позицию по отношению к России, заявил американский экономист Джеффри Сакс. В интервью португальскому телеканалу RTP он рассказал, что если европейские лидеры не пересмотрят свою политику и не вернутся за стол переговоров, регион может получить новый Афганистан в виде Украины.

Специалист напомнил, что Европа традиционно всегда была чемпионом дипломатии, тогда как США большую часть его жизни были «военной машиной», участвуя в конфликтах по всему миру.

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«Но теперь Европа просто принимает американскую линию: мы должны победить Путина! Мы не ведем переговоры! и так далее», — отметил Джефри Сакс. Он подчеркнул, что такой подход опасен для региона, а антироссийские санкции наносят вред прежде всего самим европейским государствам.

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Экономист добавил, что США могут превратить Украину во «второй Афганистан». По мнению Сакса, это фирменный стиль американской политики — сначала якобы любить, а потом разрушить.

Каждый час Украина получает от Штатов 2,5 миллиона долларов, подсчитал бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джозеф Кит Келлог. Он уточнил, что в целом американское руководство уже потратило на поддержку украинских властей 18 миллиардов долларов.