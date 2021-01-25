Немецкий политик предрек Европе «полное одиночество» без России

В Германии заявили о важности возобновления взаимовыгодных отношений между Москвой и Брюсселем. В противном случае Европа может «внезапно оказаться в полном одиночестве» без России.

Бывший премьер-министр Бранденбурга, представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Платцек в интервью Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) призвал начать работу над совместной «архитектурой безопасности» с Россией на равных условиях. Если этого не произойдет, то, по мнению экс-премьера, Европа может подтолкнуть страну к дальнейшему сближению с Китаем.

«Потом, если в США снова изберут „неправильного“ президента — а такое может произойти — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», — пояснил Платцек.

Странам Евросоюза, по его мнению, не удастся без участия России решить стоящие перед ними сложные вопросы. В сферу насущных вопросов входит борьба с терроризмом, изменение климата, проблема беженцев, разоружение, а также безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, пояснил Платцек.

«Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», — отметил немецкий политик.

Он также выразил уверенность в том, что пришло время переосмыслить санкционную политику в отношении Москвы. Платцек отметил, что ограничения нанесли ущерб обеим сторонам. Кроме того, по его мнению, они привели к ухудшению политических отношений и росту угрозы военного обострения.

Введение новых санкций против России в условиях ухудшения политического отношения не станет решением накопившихся проблем. С таким заявлением выступил координатор министерства иностранных дел Германии по сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф. Он особенно отметил, что не поддерживает решение Европарламента остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».