Европе отказали в величии без России

«В этот знаменательный день, в День народного единства, я думаю о том, что не существует великой Европы без России», — сказал Сорель.

Мэр Монпелье отметил, что всегда действовал во имя правды. Это касается победы во Второй мировой войне, Сталинградской битвы, а также покорения космоса.

«Мы в Монпелье установили копию памятника и открыли мост имени Юрия Гагарина. Эта наша совместная инициатива с городом-побратимом Обнинском и Калужской областью», — добавил Сорель.

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В рамках торжественного мероприятия президент России Владимир Путин вручил государственные награды. Их были удостоены 16 российских и иностранных граждан.

Глава государства поблагодарил соотечественников, а также иностранных друзей России за усилия, которые они приложили для развития многосторонних связей с Россией. Путин также отметил расширение гуманитарных, деловых, культурных, да и просто человеческих отношений между Россией и ее зарубежными друзьями.