Континентальная блокада Англии, которую Наполеон установил в 1806 году, повлекла за собой разрушительные последствия. В Европе забыли уроки истории, вводя санкции против России.

Французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж в статье для Le Figaro напомнил о контрпродуктивных последствиях блокады.

«Сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не удалось заместить», — написал он.

В итоге британская империя, которой перекрыли выход к европейским рынкам, стала налаживать торговлю с заокеанскими партнерами. И в дальнейшем такой шаг пошел стране на пользу.

Франция в свою очередь сдала позиции морской державы, а США нарастили свою мощь.

Западные СМИ уже не раз писали, что антироссийские санкции принесли Западу множество проблем. Государства столкнулись с серьезной инфляцией, растущими ценами на бензин и неуверенностью по вопросам поставок газа. В МИД РФ подчеркивали, что новыми ограничениями ЕС загоняет себя в тупик.