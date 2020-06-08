Европе может грозить опасность от бактериологических лабораторий Америки

Участники конференции пришли к выводу, что, учитывая высокую мобильность населения Европы, биологическая угроза даже для одной из европейских стран будет угрозой и для всех остальных государств континента. В связи с этим профильные международные структуры должны пристально следить за этим.

Работа бактериологических лабораторий США на территории Украины засекречена. Поэтому европейские экоактивисты, правозащитники и общественники уже не первый год бьют тревогу.

«Сотрудники этих учреждений приравниваются к дипломатическим работникам. И к ним не применяются ни уголовная ответственность, ни уголовные преследования. Они полностью ограждены от общественного контроля тем соглашением, которое заключено между США, украинским Минобороны и кабмином», — заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.



Резолюцию с призывом сделать работу американских лабораторий в Европе прозрачной направят в ООН и европейские международные организации, которые контролируют распространение вирусов и биологического оружия.

Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения Александр Эдигер заявил, что Америка может использовать свои лаборатории на Украине, чтобы нанести удар по соседним странам.

«Все эти образования являются экстерриториальными военными объектами, не имеющими отношения к Украине. Они принадлежат другому государству. Зачем они нужны? Говорить о том, что там средства доставки или мощные культуры, направленными на Россию, я говорить не стану», — приводит слова Эдигера Osnmedia.ru.