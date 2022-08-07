Президент Финляндии Ниинисте предсказал Европе экономический спад

Странам Евросоюза нужно приготовиться к серьезному экономическому спаду, вызванному энергетическим кризисом и ситуацией на Украине. Об этом в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

Он подчеркнул, что предстоящий экономический спад может повлиять на единство Европы. Финляндия движется в направлении, в котором самодостаточность становится главной целью.

«Самодостаточность с точки зрения безопасности, несмотря на то, что сейчас мы вступаем в НАТО, и самодостаточность в возможности обеспечить себя достаточным количеством продуктов», — пояснил свою мысль Ниинисте.

Президент Финляндии подчеркнул, что страны Европы давно привыкли к жизни, когда экономика росла каждый год. Но ситуация полностью изменилось. Появились новые вызовы, которые сделали экономический спад неизбежным.

Решающим фактором выхода из ситуации Ниинисте назвал ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что есть риск более широкого распространения конфликта. Этот фактор тоже нужно учитывать. В сложившихся условиях он затруднился сказать, как страны Евросоюза станут выстраивать новые отношения с Россией после завершения специальной операции.

На этой неделе палата представителей США одобрила резолюции о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Против выступил только представитель штата Миссури Джош Хоули. Он пояснил, что не считает нужным принимать в альянс новые страны, потому что это увеличит расходы. По его словам, сейчас нужно не вести речь об укреплении обороноспособности Европы, а направить силы на сдерживание Китая.

Теперь документы о ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен подписать президент США Джо Байден. Окончательное вхождение скандинавских стран в альянс завершится после одобрения всех стран блока. Пока решение приняли 20 из 30 государств.