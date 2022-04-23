Европе дали шесть месяцев без российского газа

Европейские страны смогут обойтись без поставок российского газа всего шесть месяцев. В Международном валютном фонде предупредили, что по истечении этого срока начнутся серьезные экономические проблемы.

Сценарий развития событий озвучил директор Европейского отделения МВФ Альфред Каммер. Его слова привел ТАСС.

Фонд изучил два варианта последствий после прекращения российского голубого топлива. Каммер отметил, что в зимнее время Европа испытает дефицит топлива.

«И эта нехватка, конечно, окажет значительное влияние на экономику и экономическую деятельность. Она приведет к сокращению ежегодных поставок газа на 12%», — подчеркнул он.

Сокращение резервов до критического уровня спровоцирует серьезное повышению цен, которые и без этого бьют рекорды, подчеркнул эксперт. Каммер предупредил о значительных последствиях, если эмбарго на поставку российских энергоносителей продлится до зимы и дольше. Он высказался за сокращение потребления газа для поддержания необходимого уровня запаса — это поможет смягчить последствия возможного прекращения поставок.