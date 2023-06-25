Мир 25 июня 2023, 03:04 Европарламенту предложат исключить россиян из соревнований Обладатель Кубка Стэнли Гашек предложит Европарламенту отстранить россиян от турниров Pxhere

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Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек подготовил для членов Европарламента предложение об отстранении граждан России из всех международных турниров. С ним он выступит в июле, сообщило издание Zprávy Aktuálně.

В планах Гашека попросить отстранения представителей России и Белоруссии от любых международных турниров. Также он намерен встретиться с влиятельными депутатами для обсуждения решения отдельных спортивных федераций, которые выступили за возвращение россиян и белорусов на старты.

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Ранее польские власти отказались выдать визы фехтовальщикам из России для участия на этапе Кубке мира. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал такое решение дискриминацией.

Международный олимпийский комитет ранее рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе некоторых белорусов и россиян. После этого ряд федераций согласились вернуть российских спортсменов на соревнования.