Французский депутат Николя Бей в ходе пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге посоветовал прекратить политику «новой холодной войны» в отношениях с Россией. Об этом написало РИА «Новости».

По словам Бея, европейским странам не достаточно производить электроэнергию по доступным ценам. Им также необходимы партнеры по обеспечению недорогим природным газом, и одним из таких основных партнеров является Россия.

«Нужно отказаться от негативной санкционной спирали эмбарго, а также очередной холодной войны, устроенной Европейским союзом», — цитирует евродепутата «Утро.ру».