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    17 декабря 2021, 09:51

    Европарламентарий призвал «оставить в покое Россию»

    Артур Блянихов

    Французский депутат Николя Бей в ходе пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге посоветовал прекратить политику «новой холодной войны» в отношениях с Россией. Об этом написало РИА «Новости».

    По словам Бея, европейским странам не достаточно производить электроэнергию по доступным ценам. Им также необходимы партнеры по обеспечению недорогим природным газом, и одним из таких основных партнеров является Россия.

    «Нужно отказаться от негативной санкционной спирали эмбарго, а также очередной холодной войны, устроенной Европейским союзом», — цитирует евродепутата «Утро.ру».