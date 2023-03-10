Мир 10 марта 2023, 17:23 Европарламентарий Педичини поднял вопрос компенсации от последствий взрывов на «Северных потоках»

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Итальянский европарламентарий Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии с призывом потребовать компенсации за взрывы на «Северных потоках», если будут найдены виновные. Об этом написал RT.

Ранее журналист Сеймур Херш писал, что к взрывам могли быть причастны США и Норвегия.

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«Планирует ли Еврокомиссия потребовать компенсации причиненного гражданам Европы ущерба после того, как будет доказана ответственность?» — сказал Педичини.

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Он также задался вопросом, как экономические и экологические последствия взрывов на «Северных потоках» сказываются на жителях Европы.

Взрывы на трех нитках системы газопроводов произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.