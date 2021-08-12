Европарламентарий обвинила российскую NtechLab в нарушении человеческих прав

Депутат Европарламента Маркета Грегорова направила в адрес Европейской комиссии обращение, в котором обвинила российскую компанию по разработке программного обеспечения NtechLab в нарушении прав человека. Об этом сообщил RT.

Грегорова отметила, что одна из-задач NtechLab заключается в эксплуатации в РФ биометрической системы массовой слежки за людьми. Она напомнила, что в Евросоюзе есть нормы, которые заложили основу применения адресных ограничений для урегулирования проблемы нарушений и ущемлений человеческих прав.

По ее словам, эти меры призваны способствовать усилиям ЕС по консолидации и поддержке демократии и верховенства права. В связи с этим она поинтересовалась, включены ли в списки экспортного контроля NtechLab и аффилированные с ней предприятия.

«Распространяется ли на них действие текущих или планируемых санкций ЕС, и если нет, то почему?» — задалась вопросом парламентарий.