Европарламентарий Бек заявил, что Россия выработала устойчивость к санкциям Запада

Россия после 2014 года выработала высокую устойчивость к санкциям, введенным странами Запада. С таким заявлением обратился европарламентарий от Германии Гуннар Бек к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, написал RT.

Сейчас, по его словам, золотовалютные резервы Банка России превышают сумму в 540 миллиардов евро.

«Избыточные доходы от экспорта нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния объемом 166 миллиардов евро, а государственный долг составляет всего 20% ВВП», — отметил евродепутат.

В связи с представленными фактами Бек поинтересовался у Борреля, как тот оценивает «усилия» российской стороны по повышению устойчивости к санкциям Запада.

Ранее некоторые европейские политики говорили о вреде антироссийских санкций. По словам депутата Европарламента от Греции Эммануила Фрагкоса, введенные Евросоюзом санкции против России в 2014 году негативно отразились на торговле.