Мир 24 марта 2023, 12:08 Европарламентарий Барделла предложил ЕС заняться разработкой политики, сосредоточенной на защите своих интересов

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Европарламентарий от Франции Жордан Барделла обратился к Еврокомиссии с предложением заняться вопросами собственной политики и сосредоточиться на интересах Евросоюза. Об этом написал RT.

«Вместо того чтобы сожалеть о том, что в глобализованном мире в период кризиса США содействуют росту собственных компаний и рынка труда, не лучше ли было бы Европейскому союзу использовать данную возможность», — сказал он.

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Европарламентарий также задался вопросом, задумается ли Евросоюз о разработке такой политики, приоритетами которой станут трудоустройство людей на его собственной территории.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выражал мнение, что политика, проводимая США, «угрожает раздробить Запад».