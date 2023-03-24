24 марта 2023, 12:08
Европарламентарий Барделла предложил ЕС заняться разработкой политики, сосредоточенной на защите своих интересов
Европарламентарий от Франции Жордан Барделла обратился к Еврокомиссии с предложением заняться вопросами собственной политики и сосредоточиться на интересах Евросоюза. Об этом написал RT.
«Вместо того чтобы сожалеть о том, что в глобализованном мире в период кризиса США содействуют росту собственных компаний и рынка труда, не лучше ли было бы Европейскому союзу использовать данную возможность», — сказал он.
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Европарламентарий также задался вопросом, задумается ли Евросоюз о разработке такой политики, приоритетами которой станут трудоустройство людей на его собственной территории.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выражал мнение, что политика, проводимая США, «угрожает раздробить Запад».
Евросоюз
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