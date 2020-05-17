Европарламент заявил об утечке данных 1200 сотрудников

Хакеры выложили в открытый доступ более тысячи данных сотрудников Европейского парламента. Среди украденной информации содержались и секретные сведения, сообщил вице-президент представительного органа в IT-сфере Марсель Колайя.

Пр его словам, в Сети оказались данные 1200 аккаунтов сотрудников парламента и 15 тысяч аккаунтов специалистов по делам Европейского союза. Хакеры взломали и конфиденциальную информацию с зашифрованными паролями.

Серверами, на которых хранились украденные данные, владеет одна из парламентских фракций. Ее представителям уже сообщили о взломе.

При этом Колайя не назвал группу, чьи данные похитили. Издание Politico утверждает, речь идет о Европейской народной партии. Ее представитель Педро Лопес подтвердил взлом и рассказал, что украденные аккаунты устарели еще с 2018 года.

«Даже если люди, которые были подписаны на наш сайт в 2018 году, использовали тот же пароль, который был связан в то время с их электронной почтой, то ничего не может произойти с ними сейчас, так как в Парламенте система требует от вас полностью менять пароль каждые три месяца», — указал Лопес.

Издание также утверждает, что все слитые данные были изъяты из общего доступа.