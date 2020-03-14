Европарламент сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой

По его словам, «ситуация настолько серьезна, что ни одно европейское правительство не может придумать ответ в одиночку».

Поэтому все европейские страны получат поддержку от ЕС. Она будет заключаться в поставке материалов, помощи больницам и финансировании исследований по разработке вакцины.

Также ЕС обещает защиту рабочих мест, бизнеса и экономики. Для этого в странах, где раньше урезались бюджетные траты, разрешат «тратить все, что необходимо для обеспечения поддержки работников, предприятий и банков».

Из бюджета Евросоюза на эти цели направят 37 миллиардов евро.

По последним данным, в мире с начала эпидемии зарегистрировано более 150 тысяч случаев заражения. Половина пациентов выздоровели, 5814 умерли.

В России за прошедшие сутки вирус обнаружили у 14 человек, общее число заболевших достигло 59.