    14 марта 2020, 23:29

    Европарламент сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой

    Кирилл Фролов

    После окончания Второй мировой войны Европа не сталкивалась «с таким драматическим кризисом», каким является эпидемия коронавируса. Об этом заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.
    Европарламент сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой

    По его словам, «ситуация настолько серьезна, что ни одно европейское правительство не может придумать ответ в одиночку».

    Поэтому все европейские страны получат поддержку от ЕС. Она будет заключаться в поставке материалов, помощи больницам и финансировании исследований по разработке вакцины.

    Также ЕС обещает защиту рабочих мест, бизнеса и экономики. Для этого в странах, где раньше урезались бюджетные траты, разрешат «тратить все, что необходимо для обеспечения поддержки работников, предприятий и банков».

    Из бюджета Евросоюза на эти цели направят 37 миллиардов евро.

    По последним данным, в мире с начала эпидемии зарегистрировано более 150 тысяч случаев заражения. Половина пациентов выздоровели, 5814 умерли.

    В России за прошедшие сутки вирус обнаружили у 14 человек, общее число заболевших достигло 59.