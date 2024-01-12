Мир 12 января 2024, 23:51 Европарламент собрал подписи для лишения Орбана права голоса в Совете ЕС Петиция о лишении Орбана права голоса в Совете ЕС набрала 120 голосов РИА «Новости»

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В Европарламенте собрали 120 необходимых голосов под петицией по поводу лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете Евросоюза. Обэтом сообщил инициатор документа Петри Сарвамаа в соцсети Х.

«Подписи собраны! Мы на шаг ближе к лишению Орбана права голоса», — заявил он.

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Сарвамаа выразил благодарность всем, кто поддержал «историческую» петицию. Свои голоса отдали представители разных партийных линий из нескольких государств-членов ЕС.

Орбан ранее задал руководству Евросоюза неудобный вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Политик поинтересовался, как они планируют поступить с новыми регионами России. Начало переговоров на эту тему принесет только вред, считает венгерский премьер.

До этого сообщалось, что Венгрию могут лишить права голоса в ЕС, чтобы выделить Украине дополнительную помощь. На последнем саммите Евросовета венгерская сторона отказалась одобрить выделение 50 миллиардов евро украинским властям.