Европарламент решил взыскать более €600 тысяч с Ле Пен и ее соратников

Европарламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее соратников. Речь идет о цифре более 600 тысяч евро, сообщил представитель ЕП.

Планы о взыскании денег появились после появления сведений о якобы незаконных тратах Ле Пен, когда та была евродепутатом. Информацию опубликовали во французском издании Mediapart. Она появилась незадолго до проведения второго тура выборов президента во Франции. Голосование пройдет 24 апреля.

«В ближайшие недели мы приступим к взысканию средств с соответствующих лиц», — привело слова представителя Европарламента агентство France Press.

Как уточнили журналисты, с кандидата в президенты и ее соратников решили взыскать в общей сложности 614 тысяч евро (более 53 миллионов рублей).

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля. Новый лидер страны избирается на пять лет с помощью всеобщего прямого тайного голосования. Действующий президент Эммануэль Макрон получил 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Теперь они продолжат борьбу во втором туре.