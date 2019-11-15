Европарламент провел слушания о русской журналистике в Прибалтике и на Украине

В слушаниях, которые провел сопредседатель «Русского союза Латвии», депутат Европарламента прошлого созыва Мирослав Митрофанов, приняли участие журналисты, в том числе подвергающиеся уголовному преследованию. Заседание прошло на русском языке с переводом на английский.

«Особых языковых ограничений для русских СМИ в республиках Балтии не существует. Те же языковые квоты 1990-х в Латвии, благодаря политической борьбе и судебным делам, удалось отменить. Сейчас наиболее сложная ситуация складывается на Украине, где принят жесткий закон о языке, который предполагает введение квот и ограничений в деятельность русских СМИ», — пояснил Митрофанов.

На заседании также показали видеообращение от латвийского депутата Татьяны Жданок. По ее словам, тема прессы за пределами России важна. Жданок подчеркнула, что согласно разным подсчетам в Евросоюзе находится семь миллионов русскоговорящих жителей.

Эстонский евродепутат и бывший журналист Яна Тоом напомнила, что власти Эстонии содействовали маргинализации русской общины.

«Я помню первую страницу портала Delfi, где первая новость была про коалиционные переговоры, а вторая — куда девать сперму после минета. И вторая — была очень кликабельной, там был миллион комментариев, народ живо обменивался, что же с этим делать. Коалиционные переговоры остались где-то на периферии…», — рассказала Яна Тоом.

Депутат подчеркнула «чудовищную безынициативность», которая значительно влияет на судьбу журналистов. Четыре года не удавалось получить финансовые средства, чтобы повысить квалификации русских журналистов. Однако теперь возникла другая сложность — написание ходатайства.

Ведущихся программ на канале «Киевская Русь» Дмитрий Василец обратил внимание на рост числа нападений на журналистов. По его мнению, украинские власти поддерживают националистов, которые пытаются контролировать журналистское сообщество и скрывать нарушения чиновников. Василец убежден, что языковой закон на Украине также препятствует свободе слова.

«И это в стране, в которой большинство граждан говорят и думают на русском», — заявил он.