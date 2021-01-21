В Европарламенте обратились к ЕС с требованием немедленно принять меры против завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Законодательный и представительный орган Европейского союза принял резолюцию в ответ на арест Алексея Навального.

Депутаты Европарламента также потребовали усилить ограничительные меры против Москвы, сообщило РИА «Новости». Документ получил поддержку 581 парламентария, против высказались 50, еще 44 воздержались.

Резолюции по международным вопросам, которые принимают в Европарламенте, носят декларативный характер и обязательными не являются. Тем не менее другие институты ЕС должны принимать во внимание мнение ЕП.

За остановку «Северного потока — 2» европейские парламентарии выступили накануне.

Химкинский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток из-за нарушения режима условной судимости по делу «Ив Роше» о хищении более 30 миллионов рублей. Мужчина останется под стражей до рассмотрения Симоновским судом столицы ходатайства ФСИН об изменении условного срока на реальный.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево, куда он вернулся после лечения в немецкой клинике. В федеральной службе пояснили, что Навального объявили в общероссийский розыск за неоднократные нарушения испытательного срока.