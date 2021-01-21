Европарламент призвал заблокировать «Северный поток — 2» из-за Навального
Депутаты Европарламента также потребовали усилить ограничительные меры против Москвы, сообщило РИА «Новости». Документ получил поддержку 581 парламентария, против высказались 50, еще 44 воздержались.
Резолюции по международным вопросам, которые принимают в Европарламенте, носят декларативный характер и обязательными не являются. Тем не менее другие институты ЕС должны принимать во внимание мнение ЕП.
За остановку «Северного потока — 2» европейские парламентарии выступили накануне.
Химкинский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток из-за нарушения режима условной судимости по делу «Ив Роше» о хищении более 30 миллионов рублей. Мужчина останется под стражей до рассмотрения Симоновским судом столицы ходатайства ФСИН об изменении условного срока на реальный.
Навального задержали в аэропорту Шереметьево, куда он вернулся после лечения в немецкой клинике. В федеральной службе пояснили, что Навального объявили в общероссийский розыск за неоднократные нарушения испытательного срока.