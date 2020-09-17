Депутаты Европарламента приняли решение по ситуации с Алексеем Навальным. Они потребовали ужесточить ограничительные меры против России.

Позиция Европы по делу Навального отражена в резолюции от 17 сентября, сообщило РИА «Новости». В документе также говорится о необходимости остановить строительство «Северного потока — 2».

«Европарламент призывает немедленно запустить независимое международное расследование инцидента с Навальным», — процитировал ТАСС текст резолюции.

Депутаты настаивают, чтобы в процессе участвовали ЕС, ООН, Совет Европы и союзных ЕС государств, а также ОЗХО.

Евросоюз, уверены депутаты, должен как можно раньше принять санкции в духе «акта Магнитского» и усилить уже действующие ограничения.

Кроме того, в Европарламенте отвергли результаты прошедших в Белоруссии президентских выборов. В документе Александра Лукашенко отказались признавать действующим главой государства по истечении «нынешнего срока полномочий». Против Минска и россиян, «поддерживающих Лукашенко», тоже хотят ввести жесткие санкции.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва. Борт посадили в Омске, где Навального положили в больницу. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкие врачи заявили, что обнаружили в организме мужчины отравляющее вещество из группы «Новичок». Их российские коллеги из Омска следов яда не нашли. ФРГ не передала России результаты исследования. Москва до сих пор не получила официального ответа из Берлина на свой запрос.