Европарламент призвал ужесточить антироссийские санкции

Евросоюз должен ужесточить санкции против российских чиновников и более тесно контактировать с людьми. Такое заявление в интервью изданиям медиа-группы Funke сделал председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли.

«Мы (Европейский союз — прим. ред.) должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», — сказал Сассоли.

Он назвал отношения между Россией и ЕС «очень напряженными». Ранее глава Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что во взаимоотношениях России и объединения европейских стран нет положительных сдвигов.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов уверен, что РФ готова к диалогу с ЕС, однако не знает, когда он «дозреет» до его активизации. По словам Чижова, Россия рассматривает восстановление прежних форматов сотрудничества, которые были до кризиса, но нужны и нововведения. Чижов отметил, что хотел бы оставить неизменными принципы взаимного уважения, обоюдного учета интересов, равноправие и совместную ответственность за будущее общего континента.