Мир 16 февраля 2023, 17:49 Европарламент призвал серьезно подумать над поставками истребителей для ВСУ Европарламент принял резолюцию с призывом дать ВСУ истребители и вертолеты U.S. Department of Defense

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Европарламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине все необходимое ей вооружение, а также серьезно рассмотреть вопрос о поставках истребителей для ВСУ. Авторы документа считают необходимым существенно нарастить поставки боеприпасов. Документ появился на сайте ЕП.

Военные действия на Украине, отметили в резолюции, коренным образом изменили геополитическую ситуацию в Европе. От ЕС теперь требуются смелые политические решения. Отдельное внимание в документе уделили теме предоставления военной помощи ВСУ. Ее пообещали оказывать столько, сколько будет необходимо.

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Кроме того, авторы документа призвали страны — участницы ЕС рассмотреть вопрос поставки на Украину вертолетов, истребителей и ракетных систем.

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В резолюции озвучили тезис о том, что санкции против России нужно сделать более эффективными и предотвратить попытки обхода ограничительных мер. По мнению европарламентариев, в настоящее время стоит разработать правовые нормы для конфискации российских активов, чтобы направлять их для восстановления Украины.

Резолюции ЕП не являются обязательными к исполнению, эта структура дает рекомендации Совету ЕС и Европейской службе внешних связей. Новый документ поддержали 444 парламентария, 26 высказались против, уточнил РБК.