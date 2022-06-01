Европарламент призвал начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал членов ЕС как можно скорее начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Об этом написал RT.

«Европарламент призывает государства-члены продемонстрировать европейское единство, начав на официальном уровне переговоры о вступлении [в ЕС] с Северной Македонией и Албанией, принимая во внимание как геополитические последствия, так и их соответствие официальным критериям», — говорится в тексте.

В резолюции отмечается, что Албания, являясь членом НАТО, вносит важный вклад в защиту внешней границы Евросоюза. Кроме того, отмечается солидаризация Албании в вопросе санкций против России.