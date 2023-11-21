Мир 21 ноября 2023, 21:48 Европарламент «признал» Крым российским Европарламент по ошибке опубликовал карту с Крымом в составе России РИА «Новости»

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Европейский парламент опубликовал карту, на которой Крым указали как территорию России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России», — указали в материале.

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Пользователи Сети также заметили, что полуостров отметили как российскую территорию. После этого публикацию поспешили удалить, а Европарламент выложил пост с извинениями.

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Мы сожалеем о допущенной оплошности», — отметили в сообщении.

В Евпропарламенте также пообещали опубликовать «исправленную» версию.

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее заявил, что конфликт на Украине стал похожим на завершение войны на Корейском полуострове, власти страны должны согласиться на утрату территорий. Это станет самым болезненным пунктом мирного соглашения для Украины, добавил Ставридис.